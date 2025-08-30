Claudiu Dragu a fost cel care a deschis scorul pentru gazde, dar Șuteu a restabilit egalitatea înainte de pauză.



Constantin Budescu, decisiv pentru CS Tunari



Budescu a fost introdus pe teren în ultimele 20 de minute de joc și a transformat un penalty în minutul 83, reușind să aducă trei puncte importante pentru echipa sa.



A fost prima victorie din acest sezon pentru cei de la CS Tunari. Ilfovenii au ajuns la cinci puncte și sunt pe locul 14 după cinci etape.



Cariera lui Budescu a consemnat experiențe între echipe din România și echipe din străinătate. A jucat pentru Petrolul, Astra, FCSB, FC Voluntari, Farul, iar în afară a fost legitimat la cluburi din Arabia Saudită și China.



Ultima dată, el a jucat la Gloria Buzău, echipă retrogradată în divizia secundă la sfârșitul stagiunii precedente. Cele mai bune statistici din carieră le-a avut la Astra Giurgiu: 86 de goluri în 235 de meciuri, potrivit Transfermarkt.



Rezultatele zilei din Liga 2:

