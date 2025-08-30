Claudiu Dragu a fost cel care a deschis scorul pentru gazde, dar Șuteu a restabilit egalitatea înainte de pauză.

Constantin Budescu, decisiv pentru CS Tunari

Budescu a fost introdus pe teren în ultimele 20 de minute de joc și a transformat un penalty în minutul 83, reușind să aducă trei puncte importante pentru echipa sa.

A fost prima victorie din acest sezon pentru cei de la CS Tunari. Ilfovenii au ajuns la cinci puncte și sunt pe locul 14 după cinci etape.

Cariera lui Budescu a consemnat experiențe între echipe din România și echipe din străinătate. A jucat pentru Petrolul, Astra, FCSB, FC Voluntari, Farul, iar în afară a fost legitimat la cluburi din Arabia Saudită și China.

Ultima dată, el a jucat la Gloria Buzău, echipă retrogradată în divizia secundă la sfârșitul stagiunii precedente. Cele mai bune statistici din carieră le-a avut la Astra Giurgiu: 86 de goluri în 235 de meciuri, potrivit Transfermarkt.

Rezultatele zilei din Liga 2: 

  • Concordia Chiajna - Gloria Bistrița 2-0
  • CS Afumați - Metalul Buzău 0-2
  • CSM Reșița - Ceahlăul Piatra Neamț 0-2
  • ASA Tg. Mureș - Câmpulung 3-0
  • Poli Iași - CSM Slatina 1-1
  • CS Tunari - FC Voluntari 2-1
  • FC Bihor - Steaua București 4-2