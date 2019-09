Piturca, aproape de o decizie RADICALA: vrea sa mute Craiova! "Baietii sunt de acord cu mine!"

Victor Piturca e nemultumit de ce a gasit la Craiova si se gandeste sa mute echipa.

Nici nu s-a instalat bine pe banca oltenilor, meciul din etapa trecuta cu FCSB a fost primul pentru Piturca, si fostul selectioner a inceput sa se planga de conditiile din Banie. Nemultumirea lui Piturca e insa cat se poate de fondata. Gazonul noului "Ion Oblemenco" nu se ridica la nivelul echipei si al stadionului.

"La golul celor de la FCSB, mingea a sarit dintr-o groapa facuta acolo. Era un morman de pamant. Nu se poate asa ceva! Trebuie sa dea de gandit Primariei. Trebuie luate masuri foarte repede. Daca nu, mergem sa jucam in alta parte. Baietii sunt de acord cu mine.

Avem un stadion extraordinar, dar nu avem ce ne trebuie, ce le trebuie jucatorilor. Acest teren e un minus mare. Trebuie sa se rezolve aceasta problema. Din cate am inteles, nu se poate pune gazon mixt, ca e scump. Dar se va pune unul care s-a pus pe Arena Nationala. Din cate stiu, acel gazon a costat 250.000 de euro. Cel pe care-l vreau eu nu costa mai mult. Deci, nu vad unde sunt costurile in plus. Vorbeam cu cei care se ocupa de gazon si le ziceam sa fie atenti. Chiar daca Primaria se ocupa de asta, trebuie sa vedem si noi ce gazon se pune, ce calitate are. Cei de la Dinamo se plangeau ca gazonul de pe Arena Nationala e prost. Daca dati asa multi bani, trebuie ca gazonul sa fie mai bun decat un covor persan. Niciun gazon nu poate sa coste mai mult de 50-60000 de euro. Cand aud 250.000... Nu stiu cine comanda", a declarat Victor Piturca in cadrul unei conferinte de presa.