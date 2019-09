PRABUSIREA lui Ivan! Cat a ajuns sa valoreze atacantul adus la Craiova pentru a-i ajuta pe olteni sa ia titlul! Cota lui a scazut in mai putin de un an

Cota lui Andrei Ivan s-a prabusit.

Andrei Ivan a fost adus in aceasta vara la Craiova pentru a-i ajuta pe olteni sa castige titlul insa a dezamagit total. In ultimul meci disputat de Craiova, impotriva celor de la FCSB, Ivan a fost cel mai slab fotbalist de pe teren. Craiova nu a trimis vreun sut pe poarta ros-albastrilor, iar conform Instat, a fost cel mai slab fotbalist de pe teren.

Atacantul in varsta de 22 de ani a ajuns sa valoreze 1 milion de euro in acest moment, cota sa a scazut in mai putin de un an. La inceputul anului 2018, Ivan valora aproape 2 milioane de euro, iar in acest moment, este evaluat la 1 milion de euro.

Ivan a mai jucat in cariera la Krasnodar si Rapid Viena, dar nu a convins la niciuna dintre cele doua echipe, astfel ca acesta s-a intors la Craiova.