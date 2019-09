Piturca anunta gazon nou pe Ion Oblemenco: "O sa fie ca pe Wanda sau Amsterdam Arena!" Cat platesc oltenii

Victor Piturca anunta ca a gasit o firma care sa monteze gazon nou pe Ion Oblemenco.

CS U Craiova va avea gazon nou pe Ion Oblemenco la insistentele lui Victor Piturca. O companie straina a cerut 300.000 de euro pentru un mix de iarba naturala cu artificiala, asa cum au Atletico Madrid pe Wanda, Ajax, Tottenham sau Manchester City.



Victor Piturca: Gazonul ne ingreuneaza jocul, vreau echipa de atac!

"Cert e ca gazonul e foarte, foarte prost! Ne ingreuneaza jocul, eu vreau sa construiesc o echipa de atac, iar pentru acest lucru avem nevoie de o suprafata de joc de calitate, ceea ce acum nu se intampla absolut deloc. Actualul teren e un aliat al adversarelor noastre, indiferent ca e o echipa buna sau mai putin buna. Dovada ce s-a petrecut si la meciul cu FCSB, cand mingea sutata de Coman i-a sarit dintr-o bucata de pamant lui Pigliacelli si balonul i-a venit in gat.

Am vorbit cu primarul Craiovei si el, ca si noi, are ambitia sa puna cel mai bun gazon, unul de 5 stele. E adevarat ce ati scris voi, ca eu vreau unul mixt, dar acesta nu costa 400.00 de euro. Ar costa atat daca am lucra prin intermediari, care au comisioane e foarte mari, dar noi am vorbit direct la producator", a spus Piturca in Gazeta Sporturilor.



Piturca: Vom avea gazon ca pe Wanda sau Amsterdam Arena!

Antrenorul Craiovei a dat detalii despre firma care a cerut 300.000 de euro pentru noul gazon de pe Oblemenco.



"Firma se numeste Grass Master, e din Olanda si la ei au apelat si unele dintre marile echipe, care au suprafete de joc de calitate, cum ar fi Ajax, Tottenham, City, Atletico Madrid, Bilbao. Deci, Craiova va avea teren ca pe Amsterdam Arena si Wanda Metropolitano.

Am vorbit direct cu firma mama, nu prin intermediari, deci am exclus comisioanele de intermediere, dar trebuie sa luam in calcul si manopera, pretul va fi de 300.000 de euro.

Primaria plateste, are deja banii pregatiti!", a mai spus Piturca.