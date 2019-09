Piturca a gasit solutia! Unde va juca Craiova daca nu se repara gazonul de pe "Ion Oblemenco": "L-am vazut, are un teren foarte bun!"

Victor Piturca a gasit solutia de avarie.

Antrenorul Craiovei este extrem de nemultumit de starea gazonului de pe "Ion Oblemenco" si vrea sa mute echipa. In cazul in care oficialitatile din Craiova nu vor gasi o rapid o solutie, Piturca vrea duca echipa pe stadionul "Extensiv".

Craiova a mai jucat pe acest stadion in perioada in care noul "Ion Oblemenco" era in constructie.



"Avem un stadion extraordinar, dar nu avem ce ne trebuie noua, jucatorilor. Este un minus mare pentru noi acest teren si trebuie sa se ia masuri cat mai repede. Din cate am inteles, nu se poate pune un gazon mixt, ca e scump, dar se va pune un gazon ca pe Arena Nationala. Acel gazon ar costa 250.000 de euro. Vom juca la tot la Craiova, pe stadionul Extensiv. L-am vazut, terenul este bun. Nu avem niciun fel de probleme, nu sare mingea. Avem unde sa jucam, nu trebuie sa plecam din oras", a declarat Victor Piturca in cadrul unei conferinte de presa.