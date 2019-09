EXCLUSIV | Motivul INCREDIBIL pentru care NU se mai vand bilete la meciul de cupa FC"U" Craiova - U Cluj! Situatie fara precedent

Situatie incredibila inainte de meciul de cupa dintre FC "U" Craiova - U Cluj.

Meciul din saisprezecimi dintre FC "U" Craiova si U Cluj se va disputa pe stadionul din Banie, iar potrivit surselor www.sport.ro la aceasta partida nu se mai vand bilete din cauza faptului ca nu mai exista suficienta hartie pentru a fi tiparite tichetele. Cei care vor sa achizitioneze bilete de la benzinariile OMV din oras, se lovesc de aceasta problema, nu exista suficienta hartie pentru a tipari biletele. Acest lucru se intampla doar la benzinariile OMV, fiind strict vina celor de benzinarii.

Craiova lui Mititelu a trecut in turul 4 de Vedita Colonesti in reprizele de prelungiri, in schimb ce U Cluj i-a invins pe cei de la Sanmartin.

Meciul dintre cele doua va avea loc marti de la ora 21:30.