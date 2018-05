Pintilii, suspendat si sezonul urmator! Mijlocasul FCSB si-a aflat pedeapsa dupa incidentele de la Craiova!

Mihai Pintilii a fost eliminat de pe banca la Craiova.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Comisia de Disciplina a analizat cazul lui Pintilii si a decis sa-l suspende pentru doua etape. Mijlocasul de la FCSB fusese inlocuit si se afla pe banca in momentul in care l-a injurat pe arbitrul de rezerva.



Jucatorul si-a recunoscut fapta, insa va fi suspendat pentru ultima etapa, cu Astra, cand FCSB e obligata sa castige ca sa mai spere la castigarea titlului.



Pintilii va fi suspendat si in prima etapa din sezonul urmator al Ligii I.