Misiune INFERNALA pentru echipele romanesti in cupele europene! Cu cine pot pica CFR Cluj, FCSB, Craiova si Viitorul

Drumul catre banii din Europa va fi lung pentru echipele din Romania.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Au mai ramas 90 de minute pana la finalul sezonului in Liga 1, iar CFR Cluj are un avans de 1 punct fata de FCSB. Aceasta ultima etapava decide campioana si in acelasi timp echipa care se va lupta pentru milioanele din Liga in vara viitoare.

Daca CFR Cluj va castiga cu Viitorul si isi pune in vitrina al 4-lea titlul, atunci campioana Romaniei va avea viata grea in preliminarii, unde are de trecut de 3 echipe pentru a ajunge in grupe. Cu un coeficient de 4, CFR nu are nici o sansa sa fie cap de serie si poate da inca din al doilea tur preliminar peste Ludogorets, Celtic sau Apoel Nicosia. Daca reuseste sa treaca de acest tur, greul devine foarte greu. Semifinalista Europa League, Salzburg intra in cursa pentru milioanele din Liga.

In eventualitatea unui playoff pentru grupe, CFR ar avea ca adversara pe campioana Olandei, PSV Eindhoven, dar eliminarea de aici ar garanta o intrare in grupele Europa League.

In cazul in care Hagi reuseste sa castige cel putin un punct la Cluj, iar FCSB invinge acasa pe Astra, echipa lui Becali castiga primul titlu dupa 3 ani si va fi cap de serie in tururile 2 si 3 preliminare din UCL. In turul 2, Hapoel Beer Sheva si Rosenborg sunt cei mai grei adversari, iar in turul 3 in urna echipelor care nu au prins capii de serie intra AEK Atena, Dinamo Zagreb si Bate Borisov.

In playoff, FCSB are sanse mici sa prinda urna capilor de serie si poate lupta cu PSV Eindhoven, Celtic sau Salzburg.

In Europa League vom avea 3 echipe. Chiar daca va castiga Cupa, Hermannstadt nu are licenta europeana si iese din discutie. Ocupanta locului 4 din playoff va intra in turul 1 preliminar si va juca primul meci pe 12 iulie, cu 3 zile inaintea finalei Mondialului din Rusia. Vestea buna este ca orice echipa ar termina pe 4 va fi cap de serie si cel puternic adversar ar fi pana acum moldovenii lui Surdu de la Milsami Orhei.

Celelalte doua echipe sunt in turul doi preliminar si e inca greu de zis daca vor cap de serie. Daca isi rezolva problemele cu UEFA, Astra are coeficient 14, facut de Sumudica, si se califica pentru acest statut alaturi de FCSB, care are coeficient 27.5. In schimb, Viitorul si Craiova vor avea inca din tur al doilea preliminar adversari ca Sevilla, Maccabi Tel Aviv, Partizan, Lech Poznan sau Burnley.