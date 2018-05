ULTIMA ORA | Decizia luata de Comisia de Disciplina in cazul depunctarilor cerute de FCSB si CFR! Inca un titlu decis la TAS?

Si titlul din acest an s-ar putea decide la TAS.



Comisia de Disciplina a amanat inca o data decizia in cazul depunctarilor cerute de CFR Cluj si FCSB. Pentru a patra oara. O decizie in acest caz este asteptata in cursul saptamanii viitoare, dupa ultima etapa a sezonului, deci dupa ce va fi stiuta campioana.

CFR Cluj si FCSB sunt in lupta directa pentru titlu. In eventualitatea in care Viitorul va castiga pe terenul ardelenilor in ultima etapa, iar echipa lui Dica va reusi doar o remiza cu Astra, cele doua echipe vor fi la egalitate de puncte. Cele doua echipe au remizat, scor 1-1, in toate cele patru meciuri directe din acest sezon, astfel ca decizia Comisiei de Disciplina va conta decisiv.

Si in cazul in care acest scenariu nu se va respecta, hotararea Comisiei va avea un impact important asupra clasamentului final. Atat CFR, cat si FCSB au solicitat depunctari pentru rivala directa in lupta pentru titlu din cauza declaratiilor date de Gigi Becali, respectiv Dan Petrescu.

In alta ordine de idei, Mihai Pintilii a primit doua etape de suspendare dupa ce a fost eliminat la meciul cu Craiova. Pintilii a primit cartonasul rosu, dupa ce a fost inlocuit, pentru o iesire necontrolata de pe banca la adresa unuia dintre arbitrii asistenti.