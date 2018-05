Adi Mutu sare in apararea lui Alibec: "Capul sus, Denis!" Discursul motivational pentru atacantul dat afara de la FCSB

Alibec a fost exclus definitiv din lotul FCSB. Conducerea va incerca sa il vanda in vara.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Adi Mutu e convins ca Alibec isi poate reveni din situatia complicata in care se afla.

Dat afara de la FCSB, Alibec a fost indicat de Gigi Becali ca fiind principalul vinovat pentru atmosfera proasta din vestiar.

"Am citit in presa despre episodul cu Dica. A gresit daca a facut asa. In vestiarul englezilor era scris ca antrenorul are intotdeauna dreptate."

"Niciodata nu va castiga un jucator lupta cu antrenorul. Sau foarte rar, poate doar daca te cheama Neymar."

"Denis trebuie sa stea linistit, sa revina la forma lui, dar asta nu se poate intampla decat cu sacrificii, trebuie sa se analizeze bine si sa vada unde a gresit. Sa elimine erorile pentru ca e pacat de talentul lui. Daca mai continua asa, nu il vad bine."

"Eu am mai vorbit cu el, imi e si simpatic ca baiat. Capul sus, sunt momente prin care un jucator poate trece."

"Stiu ca e un baiat ambitios, cred ca daca i se va acorda putina incredere si daca va lucra putin la moral, isi poate reveni. Si-a pierdut increderea, se mai intampla asta la sportivi, dar fotbalul nu l-a uitat."

"La Steaua nu te asteapta nimeni, ai concurenta. Sa reziste si sa mearga mai departe. Capul sus!", e mesajul pe care Mutu i l-a transmis astazi lui Alibec, intr-o conferinta de presa.