Rodrigo Martins (28 de ani) a fost omul meciului FC Botoșani - Petrolul 1-3. Portughezul a reușit o dublă, iar una dintre reușite a fost de generic - lob peste Anestis din afara careului.

Claudiu Tudor: "Execuția lui Rodrigo Martins am mai văzut-o la Gică Hagi prin Turcia"

Martins a fost elogiat de președintele Petrolului, Claudiu Tudor, care a comparat execuția petrolistului cu cele ale lui Gică Hagi din perioada Galatasaray.

"E important ca Martins să își mențină nivelul. Ceea ce a arătat ieri, ce execuții și ce meciuri foarte bune a făcut...! Și el, și Leo Teixeira. Ieri, dacă Rodrigo nu dădea aceste goluri, mi se părea că Leo e omul meciului pentru că a câștigat toate duelurile cu Ilaș, a recuperat, a făcut diferența. Un jucător foarte, foarte bun!

Rodrigo Martins a făcut o partidă senzațională. E de o mare calitate. Să dai un gol de genul ăsta la un portar de 1,98m... e o execuție cum vedeam la Hagi, prin Turcia. Acolo am mai văzut asemenea loburi peste portar. E senzațional golul! E un gol foarte greu de dat, execuție perfectă. Cei care am dat cu piciorul în minge știm că e foarte greu în dinamica meciului să sprintezi, să faci preluare și să dai acel lob pe mijlocul porții", a spus Claudiu Tudor, la VOYO Sport Live.

Patru goluri și două pase decisive a reușit Martins în cele 13 meciuri la Petrolul. Anterior sosirii în România, portughezul a mai jucat la CD Mafra, Estoril, Cova Piedade sau Leixoes.

Rodrigo Martins, roșu intenționat? Ce spune Claudiu Tudor

Claudiu Tudor a vorbit și despre acuzațiile care i s-au adus lui Rodrigo Martins după meci, potrivit cărora ar fi luat cartonaș roșu intenționat pentru a fi suspendat în partida din Cupa României cu Progresul Spartac și a fi disponibil la meciul cu CFR Cluj din campionat.

"Și primul galben a fost greșit luat. A așteptat foarte mult să bată. Îi spusesem dinainte chiar și lui Ricardo că Marcel Bîrsan e un arbitru bun, dar foarte exigent, care nu permite astfel de lucrur.

Pe urmă, l-a luat și pe al doilea. Sincer, n-am reușit să discutăm foarte mult după meci. Ne-am bucurat, ne-am felicitat. Acum vom discuta pentru că este antrenament. El va sta în meciul de Cupa României, va juca cu CFR-ul și vom vedea mai departe.

Am văzut că s-a interpretat că a fost o strategie. N-aș putea să vă spun asta. Eu cred că nu. Am văzut că a fost o chestie cu Ricardo, i-a luat cineva mingea din mâna, iar el a sărit imediat", a mai spus Claudiu Tudor.