ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a surclasat-o pe Sportul Studenţesc Bucureşti cu scorul de 107-42, duminică, în Sala ''Szabo Kati'' din Sfântu Gheorghe, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii Naţionale de baschet feminin.
Beatrix Meresz, cu 26 de puncte şi 8 recuperări, a fost cea mai bună de la campioane, Fanni Andrea Szabo a contribuit cu 14 p, 5 pase decisive, iar Livia Gereben cu 14 p, 5 rec, 5 pd.
Agnes Zane, cu 13 p, 8 rec, s-a remarcat de la învinse.
”🇭🇺👏🏻 Győzelem a bajnokság 8. fordulójában. A lányok ezúttal a Bukaresti Sportul csapatát győzték le. Szép volt, lányok! 💚
🇷🇴👏🏻 Victorie în etapa a 8-a a campionatului. Fetele au învins de această dată echipa Sportul Studențesc București. Bravo, fetelor! 💚
🇬🇧👏🏻 Victory in the 8th round of the championship. This time the girls defeated the team Sportul Studențesc Bucharest. Well done, girls! 💚
🏅 LNBF, Round 8
Sepsi-SIC 🆚 Sportul Studențesc București 107-42 (28-11, 27-10, 35-10, 17-11)
🏀 Sepsi-SIC: Gereben 14, Davis 12, Holló 2, Mikes 12, Haranguș, Armanu 9, Cătinean 12, Ghiță 6, Szabó 14, Papuc, Cazacu, Mérész 26”, a postat trilingv, la final, campioana Sepsi-SIC.
Clasamentul din LNBF (Liga Națională de Baschet Feminin)
1. CS Municipal Târgovişte 12 puncte (7 jocuri)
2. CS Universitatea Cluj-Napoca 12 (8)
3. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 11 (6)
4. FCC Baschet UAV Arad 11 (6)
5. CS Rapid Bucureşti 11 (6)
...
Info și foto: Agerpres, Sepsi-SIC