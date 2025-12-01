ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a surclasat-o pe Sportul Studenţesc Bucureşti cu scorul de 107-42, duminică, în Sala ''Szabo Kati'' din Sfântu Gheorghe, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii Naţionale de baschet feminin.

Beatrix Meresz, cu 26 de puncte şi 8 recuperări, a fost cea mai bună de la campioane, Fanni Andrea Szabo a contribuit cu 14 p, 5 pase decisive, iar Livia Gereben cu 14 p, 5 rec, 5 pd.

Agnes Zane, cu 13 p, 8 rec, s-a remarcat de la învinse.

