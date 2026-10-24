Deși traversează o perioadă complicată din punct de vedere financiar și se află în insolvență, Petrolul arată excelent sub comanda noului antrenor Ricardo Sousa. Ultima victorie a fost înregistrată vineri, contra lui FC Botoșani, scor 3-1, iar ploieștenii încep să viseze cu ochii deschiși la play-off.

Famana Quizera, pe cale să semneze cu Petrolul. Claudiu Tudor: "Un jucător de mare calitate"

Din iarnă, Petrolul își va întări compartimentul ofensiv cu Famana Quizera (24 de ani), un mijlocaș ofensiv din Guineea-Bissau, care are și cetățenie portugheză.

Famana Quizera ar urma să semneze un contract pe un sezon și jumătate cu Petrolul. Acum fără angajament, decarul se antrenează de ceva vreme sub comanda lui Ricardo Sousa și a fost folosit în partidele amicale.

"Avem un jucător, Quizera, care e foarte aproape de noi. Se antrenează cu noi de ceva vreme. Na mai trebuie și un fundaș central în iarnă.

Quizera vine din Portugalia, e un număr 10, winger. L-am urmărit mult timp, a jucat în prima ligă din Portugalia, a și fost vândut la un moment dat. E un jucător foarte interesant. Este genul lui Ongenda. Ne-am înțeles pentru un contract pe un sezon și jumătate.

A fost propus de Sousa. L-am văzut, l-am urmărit, l-am răsurmărit. E clar că e un jucător de mare calitate. Mai sunt câteva detalii de pus la punct, dar în principiu este jucătorul nostru, iar din iarnă ni se va alătura. El a mai jucat în meciurile amicale și cu siguranță va fi un jucător foarte bun", a spus Claudiu Tudor, la VOYO Sport Live, sâmbătă dimineață.

Cine este Famana Quizera, fotbalistul așteptat să semneze cu Petrolul

Famana Quizera a crescut în academiile celor de la Benfica Lisabona și Borussia Monchengladbach. A strâns peste 100 de meciuri în liga a doua portugheză, la Academico Viseu și UD Leiria.

Quizera, care are 6 meciuri la naționala de seniori a statului Guineea-Bissau, e liber de contract din vară, când s-a despărțit de Leiria.