FCSB vine după două victorii consecutive în campionat, după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa, iar înainte de această etapă este pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off. Fosta campioană va avea parte de un test dificil în campionat, cu rivala din Giulești, una dintre cele mai în formă echipe din campionatul nostru.

Bogdan Lobonț, fostul portar al naționalei României și fost campion cu Rapid în 1999, îi vede favoriți pe giuleșteni înainte de meciul de pe Arena Națională, chiar dacă FCSB va juca din postura de echipă gazdă.

Bogdan Lobonț: ”Rapid e favorită”

Rapid vine după cinci victorii consecutive în campionat și ocupă locul doi, cu 27 de puncte. Și FCSB are un moral bun, după ce a câștigat ultimele două partide din Superliga.

„Rapid are un plus, sunt opt puncte față de FCSB. Pare puțin ciudat că e Rapidul favorită pentru că joacă în deplasare. Joacă în deplasare doar pe hârtie.

Rapidul are un avantaj mai mare în meciurile jucate pe Arena Națională, a avut prestații foarte bune acolo contra FCSB-ului și, în acest moment, din punctul meu de vedere, Rapid e favorită”, a spus Lobonț, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Pronosticul lui Ciprian Marica pentru FCSB - Rapid

Marica îi vede pe giuleșteni drept principalii favoriți, însă se așteaptă să se impună la doar un gol diferență.

Dau un mic avantaj Rapidului. Reghe a produs o reacție la FCSB, dar Rapidul îmi arată că are și consistență. Mă aștept la un meci strâns. Văd un gol diferență, nu mai mult pentru Rapid”, a anticipat fostul atacant al naționalei, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.