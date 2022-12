Dacă în ultimele zile viitorul său la club era pus sub semnul întrebării, Petrolul Ploiești a publicat un comunicat oficial prin care a lămurit situația oficialului prahovean.

Costel Lazăr, înlocuit în funcția de președinte al Petrolului

Lazăr a fost înlocuit în funcția de președinte de Claudiu Tudor, care ocupa postul de director sportiv la echipa de pe ”Ilie Oană”.

”Întrunită astăzi, Adunarea Generală a Asociaților Fondatori l-a mandatat pe directorul sportiv Claudiu Tudor să preia, pentru perioada imediat următoare, atribuțiile președintelui Costel Lazăr.

Totodată, AGA a stabilit ca prioritară demararea formalităților pentru transformarea Asociației în Societate pe Acțiuni, începând din vara anului 2023.

În acest sens, lansăm un apel către toți reprezentanții mediului de afaceri ploieștean și prahovean să vină alături de clubul nostru, într-un moment dificil, orice sprijin urmând să se regăsească, în formă oficială, în viitoare structură juridică a societății noastre. Doar împreună putem duce mai departe istoria FC Petrolul Ploiești”, se arată pe pagina de Facebook a ploieștenilor.

Costel Lazăr: "Am făcut împrumut pentru Petrolul"

Lazăr a explicat că a făcut împrumuturi în nume propriu la bancă pentru a ajuta Petrolul din punct de vedere financiar și ar fi încercat să recurgă la același gest și în perioada recentă, însă nu a mai putut.

"Da, am făcut împrumut (n.r - în nume propriu) pentru Petrolul. Am mai încercat să fac unul, dar nu mai pot. Suma împrumutului a fost cea maximă pe care aș fi putut să o iau. Ar fi urmat să fie rambursat din drepturile TV, în vară sau când se va putea.

Am deja două credite făcute. Nu trebuie să mă laud, nu vreau să mă bat cu pumnul în piept. Eu mi-am făcut datoria, am ajutat cât am putut. Nu mai pot nici eu să duc lucrurile de unul singur, lăsat în bătaia puștii", a spus Lazăr, în dialog cu www.sport.ro.