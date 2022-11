Jucătorii Petrolului nu și-au primit nici acum primele pentru promovarea în Liga 1, iar restanțele salariale sunt acum de o lună și jumătate, motiv pentru care au refuzat să se antreneze ieri.

Costel Lazăr pleacă de la Petrolul: "Ce mi-a pus capac? Lipsa de implicare a oamenilor și datoriile clubului"

Costel Lazăr a dat asigurări că primele vor fi plătite în ianuarie, iar fotbaliștii lui Nae Constantin vor încasa cel puțin un salariu până pe 15 decembrie.

Lazăr spune că a decis să părăsească postul din cauza "lipsei de implicare a oamenilor" și a "lipsei banilor". De asemenea, dezvăluie că Petrolul risca să nu mai fie programată în Liga 1 dacă ieri nu s-ar fi achitat anumite către datorii.

"Nu este o demisie. Am convenit la o încetare amiabilă a relațiilor contractuale din cauza lipsei banilor. Eu am solicitat să încheiem contractul amiabil pentru că nu mai pot conduce un club care este lăsat în derivă.

Ce mi-a pus capac? Lipsa de implicare a oamenilor și datoriile clubului despre care se știe. A căror oameni? A tuturor oamenilor care sunt lângă echipă și a celor care nu sunt lângă echipă și nu doresc să fie. Probabil că, dacă plec eu, se vor găsi oameni care doresc să vină cu bani și să scoată echipa din impas.

Ieri nu am fost prezent la club, am înțeles că jucătorii nu s-au antrenat. Mi-a părut foarte rău că au recurs la acest mod de a se manifesta. Acest lucru nu face decât rău clubului. În sfârșit, e o formă de protest. Eu sunt tot timpul lângă jucători, indiferent unde voi activa și voi lupta să-și primească drepturile pentru că și eu am fost jucător și știu ce înseamnă acest lucru.

Primele de promovare sunt asigurate prin cesiuni de creanță, deci își vor primi aceste prime de promovare în ianuarie. Nu a fost vorba de prime. La capitolul salariilor, vorbim despre întârzieri de o lună și jumătate. Nu era un capăt de țară față de alte cluburi. Sigur că mi-aș dori să primească jucătorii bani la zi. Dacă existau, cu siguranță îi primeau. Eu le-am dat ca termen că vor trebui să fie plătiți până pe 15 decembrie, am avut un schimb de mesaje cu căpitanul Vali Țicu pentru a înțelege toată lumea. Le-am zis că până la 15 decembrie își vor primi, iar când vor ajunge la două luni de întârziere, vor primi un salariu, ori pe amândouă.

Consider că mi-am făcut datoria. Am promovat, echipa e pe un loc bun, locul 7 și atunci e mai bine să ne strângem mâna. Nu știu dacă vor fi și alte plecări. Eu am făcut tot posibilul și cred că lucrurile se vor îndrepta dacă apar și bani. Dacă nu, clubul se va afunda și mai mult.

Probabil că puțină lume cunoaște că urmam să intrăm în neprogramare din cauza unor plăți. Probabil că puțină lume cunoaște că ieri a fost ultima zi când trebuia să achităm drepturile restante la 30 iunie pentru că se face monitorizarea cluburilor pentru licențiere. Am rezolvat și aceste probleme despre care nu știe nimeni. Am rezolvat cu bani, am plătit datoriile. Nu m-a întrebat nimeni cum am făcut, de unde am luat bani. Cum am făcut rost de ei... numai eu știu cât m-am rugat de diverși furnizori sau diverse persoane să ne ajute. Mai mult nu mai pot să fac", a spus Costel Lazăr, pentru Sport.ro.

Costel Lazăr: "Am făcut împrumut pentru Petrolul"

Lazăr a explicat că a făcut împrumuturi în nume propriu la bancă pentru a ajuta Petrolul din punct de vedere financiar și ar fi încercat să recurgă la același gest și în perioada recentă, însă nu a mai putut.

"Da, am făcut împrumut (n.r - în nume propriu) pentru Petrolul. Am mai încercat să fac unul, dar nu mai pot. Suma împrumutului a fost cea maximă pe care aș fi putut să o iau. Ar fi urmat să fie rambursat din drepturile TV, în vară sau când se va putea.

Am deja două credite făcute. Nu trebuie să mă laud, nu vreau să mă bat cu pumnul în piept. Eu mi-am făcut datoria, am ajutat cât am putut. Nu mai pot nici eu să duc lucrurile de unul singur, lăsat în bătaia puștii", a mai spus Lazăr.