FCU Craiova a controlat partida, a avut ratări pe bandă rulantă, însă Petrolul și-a adjudecat cele trei puncte după un gol magnific din lovitură liberă înscris de Jair.

La final, Adrian Mititelu și-a spus părerea despre meci, dar Marius Croitoru, antrenorul gazdelor a fost extrem de vehement și a atacat strategia de joc a prahovenilor.

Costel Lazăr, președinte la Petrolul Ploiești, i-a răspuns lui Marius Croitoru, antrenorul oltenilor.

Costel Lazăr: "De ce e penibil să ne bucurăm!?"

Tehnicianul de la FCU se plânsese la finalul partidei de la Târgu Jiu că "Lupii galbeni" au făcut antijoc și s-au apărat cu toată echipa.

"Un meci greu, o primă repriză echilibrată. În a doua era normal să fim dominați de echipa gazdă, care își dorea să revină în joc și să egaleze. Am fi putut profita de câteva contre în repriza a doua, dar lipsa de inspirație a făcut ca scorul să nu devină 2-0. Nu mă interesează declarațiile rivalelor.

Jucăm ceea ce trebuie să jucăm, o facem bine și adunăm puncte. Cine vrea spectacol să se ducă la Teatrul de Comedie. E normal să se bucure jucătorii. De ce e penibil să se bucure? Există vreo echipă care nu se bucură după victorie? Marius Croitoru ar trebui să-și vadă de echipa lui și să nu mai comenteze despre alte echipe", a declarat Costel Lazăr, pentru www.sport.ro.

Croitoru, exasperat de tactica Petrolului

”Mi-e greu să-mi gasesc cuvintele dupa un meci, de fapt o operă: Moartea fotbalului în mai multe acte. De fapt e doar vina noastră. Fiecare echipă are strategia ei. Am mai văzut asta. Echipa care joacă aşa, le ţine un an şi după aceea nu mai ştiu pe unde să scoată maioul.



M-a deranjat şi bucuria lor, care a fost extrem de exacerbată. Eu m-aş simţi penibil să am o bucurie aşa exacerbată după un meci care a fost un antrenament fizic. Eu nu le-aş da voie băieţilor mei să se bucure aşa după o asemenea victorie. Nu am nici ce să analizez.



S-a jucat numai într-un careu. Mi-e greu să găsesc vinovaţi, pentru că băieţii au dat totul”, a declarat Marius Croitoru la posturile care transmit Superliga