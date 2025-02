Cu debutantul Elvir Koljic în primul 11, care a ratat trei ocazii uriașe la Galați, Rapid a deschis scorul în minutul 74 prin Claudiu Petrila, însă giuleștenii s-au văzut egalați zece minute mai târziu, când Miguel Silva a restabilit egalitatea.

Claudiu Petrila: "Sunt sigur că, pe viitor, Koljic va marca din acele ocazii"



Petrila, titularizat la Galați și revenit după o accidentare, a spus după meci că nu poate savura golul, având în vedere rezultatul final. Extrema de la Rapid a vorbit și despre Koljic, care a ratat trei ocazii uriașe la debut.



"Din păcate, golul meu nu prea contează. Nu pot să mă bucur de el la maxim. Am avut jocul în mână. Trebuia să facem orice ca să nu mai primim gol.



În fiecare meci am avut ratări. Am marcat și am vorbit cu ei că, dacă o facem, să nu cumva să primim. Știam că vom marca pentru că în atac suntem foarte buni, dar, din păcate, a venit acel gol în minutul 80 și ceva, iar acum suntem supărați.



Pe Koljic îl știm toți, e un fotbalist foarte bun cu experiență în Liga 1. Sunt sigur că, pe viitor, din acele ocazii va marca.



Stăm cu presiune în clasament. La fiecare meci sunt alte echipe în spatele nostru care vor să fei în play-off. Am făcut un pas greșit, dar mai avem 4 meciuri și trebuie să le câștigăm", a spus Petrila.

Rapid se menține momentan pe locul 6, cu 39 de puncte, la două lungimi peste Sepsi și la trei peste Petrolul, formații cu un meci în minus.



În runda următoare, Rapid va primi vizita lui FC Botoșani, luni, 17 februarie, de la ora 20:00.