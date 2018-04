Dan Petrescu, ofertat de Steaua! Dezvaluirea facuta de MM Stoica: "Am fost cu Gigi Becali la el acasa!" Motivul pentru care a refuzat sa vina

Dan Petrescu a fost la un pas sa devina antrenorul Stelei.

Mihai Stoica a povestit un episod petrecut in 2005, sezon la finalul caruia Steaua castigase campionatul. In vara acelui an, Steaua cauta un nou antrenor, iar Gica Hagi a fost prima varianta luata in calcul. "Regele" a refuzat oferta, iar al doilea pe lista a fost Dan Petrescu.

Stoica sustine ca a fost acasa la Petrescu, impreuna cu Gigi Becali, pentru a-l convinge sa preia Steaua, insa "Bursucul" a refuzat propunerea.

"Am fost la Petrescu acasa, noaptea, in 2005, in vara, cu Gigi Becali. Gigi a vrut sa-l puna pe Hagi, el nu a vrut sa vina. Apoi am fost intrebat si l-am propus pe Dan Petrescu. Am stat cu el pana la 6 dimineata si nu intelegeam de ce nu vrea sa vina. Ne cauta presa peste tot. Mi-a spus ca daca am fi terminat pe locul doi, ar fi venit in secunda unu. I-a fost frica, a avut o experienta nefericita la Rapid. ”Eu vin, astia au castigat campionatul. Unde pot sa ma duc eu mai sus? Poate doar in jos”. Acesta a fost primul nostru contact oficial”, a declarat Mihai Stoica pentru DigiSport.