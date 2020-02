Adi Petre a fost la un pas de a inscrie la mai putin de doua minute dupa debutul sau in Liga 1!

Petre a trecut pe langa gol dupa o actiune rapida a stelistilor. Soiledis a scapat in stanga, a trimis in fata portii, de unde portarul Moldovan a impins mingea doar pana in picioarele lui Petre. Atacantul adus cu 500 000 de euro de la Esbjerg n-a putut sa directioneze mingea spre plasa, desi se afla in pozitie excelenta, cu toata poarta goala in fata.