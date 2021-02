Penalty CLAR refuzat pentru Chindia: "Mare cot in cap ce mi-a dat!" :)) Ironii la adresa CFR-ului: "Daca nu era penalty, n-aveau sut pe poarta"

Radu Petrescu e criticat dupa Chindia 0-1 CFR.

Nu doar penalty-ul neconvingator acordat Chindiei i-a adus comentarii negative, ci si decizia de a nu da 11 metri in minutul 57, la un duel intre Pitian si Ben Youssef. Desi reluarile arata clar ca fundasul tunisian l-a lovit pe Pitian, Petrescu n-a dat nimic. Fotbalistul Chindiei recunoaste ca a atins mingea cu mana la faza penalty-ului din care Paun a facut 1-0 in minutul 52 al partidei de la Ploiesti.

"Am fost dezechilibrat, mi-a cazut mingea pe degete. In minutul 57, Ben Youssef mare cot in cap ce-mi da... uitati-va pe reluari in minutul 57. Aceleasi explicatii: mai gresim si noi. Noi, daca gresim, platim. Daca gresesc arbitrii, tot noi platim. Daca vor respect, trebuie sa respecte. Am luat gol cu mana de la Sibiu, azi a dat penalty contra noastra, apoi ne-a refuzat noua unul. Penalty cat se poate de clar in minutul 57. Daca nu dadeau gol din penalty, nici n-aveau sut pe poarta in statistici!", a spus Pitian la Digisport.

Colegul sau Florea intareste mesajul fotbalistilor Chindiei: "In seara asta a pierdut echipa mai buna. Am primit gol dintr-un penalty venit dintr-o faza la care a fost aut pentru noi si a dat invers. Domnul Petrescu era la doi metri. Apoi, la cateva minute distanta, pentru noi nu s-a dat 11 metri!"