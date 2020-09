BREAKING NEWS | Dinamo a anuntat OFICIAL un nou transfer! Inca un spaniol vine in lotul lui Contra

Dinamo a oficializat transferul unui portar care a evoluat in Segunda sezonul trecut.

Dupa ce a luat decizia de a se desparti de Catalin Straton (30 de ani), Dinamo a oficializat la scurt timp transferul unui portar spaniol.

Pe langa Tomas Meijas, portar crescut de Real Madrid, Dinamo a anuntat ca la echipa va mai sosi si Rene Roman Hinojo (36 de ani).

Rene a fost sub contract cu Almeria, iar ultima oara a evoluat sub forma de imprumut la Ponferradina, in liga secunda din fotbalul spaniol:

"Dinamo Bucuresti a ajuns la un acord cu portarul spaniol René Roman Hinojo, ultima oara sub contract cu UD Almeria, pentru transferul la clubul din Stefan cel Mare.

Nascut pe 15 decembrie 1983, la Cadiz, Rene Roman Hinojo a evoluat de la inceputul acestui an pentru SD Ponferradina, in liga secunda a campionatului spaniol, imprumutat de UD Almeria", se arata in comunicatul clubului din Stefan cel Mare.

"Rene Roman Hinojo urmeaza sa soseasca la Bucuresti pentru a efectua testele medicale si pentru a semna un contract cu clubul nostru pentru urmatoarele doua sezoane competitionale", a declarat directorul sportiv Rufo Collado pentru www.fcdinamo.ro.