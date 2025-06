Ulterior, forma fotbalistului din Nucet, clădit la Regal Sport București, a scăzut, iar acum Tavi Popescu este departe de fotbalul pe care-l practica la o vârstă mult mai fragedă.



”Pariul” lui MM Stoica, dezvăluit de Gigi Becali: ”Are mare încredere în el, e foarte bun”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a mărturisit însă că Mihai Stoica, managerul general al grupării roș-albastre, are mare încredere în Tavi Popescu și consideră că fotbalistul va excela în noua stagiune.



”Eu aș prefera ca George Popescu să fie ăla de la 18 ani, care rezolva meciuri. Văd că la 18 ani, era mult mai bun decât acum. Nu știu ce se întâmplă, e problema lui.



Mihai mi-a zis că el are încredere că George Popescu e foarte bun, foarte talentat și are încredere că anul ăsta va fi superbun. Dacă Mihai a zis așa, eu am încredere în ce spune MM”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.



Tavi Popescu a bifat la FCSB 185 de apariții, și-a trecut în cont 25 de goluri și a oferit, pe deasupra, 23 de pase decisive, în peste 12.000 de minute petrecute la echipa campioană.



FCSB, două titluri la rând



După ce a încheiat pe primul loc în sezonul 2023/24, FCSB și-a apărat titlul și în stagiunea 2024/25. Roș-albaștrii au încheiat la nouă lungimi în fața ocupantei poziției secunde, CFR Cluj, în play-off-ul SuperLigii României.