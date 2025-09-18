Cele două echipe și-au concentrat atenția în startul noului sezon pe accederea în cupele europene. Doar FCSB a reușit însă să ajungă în Europa League. CFR Cluj a fost eliminată de Hacken în play-off-ul pentru calificarea în Conference League cu un rușinos 3-7.



Pariul lui Marian Iancu: ”Face 30 de puncte și își revine la forma veche”



FCSB a obținut în Superliga României doar șapte puncte până acum, după nouă etape. De cealaltă parte, CFR Cluj, cu un meci în minus, se află la egalitate de puncte cu echipa pregătită de Elias Charalambous.



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, susține că, până la Crăciun, FCSB va ajunge la 30 de puncte, iar CFR Cluj la minimum 25.



”FCSB, până la Crăciun, va face între 28-30 de puncte minimum și revine la ceea ce a fost. CFR Cluj va face un minimum de 25 de puncte și va bate la porțile play-off-ului”, a punctat afaceristul într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.



Iancu a vorbit și despre Universitatea Craiova, dar și despre Rapid și Dinamo, care au început cum nu se putea mai bine noua stagiune.



”Craiova este solid așezată în clasament, doar Rădoi o poate deturna pe modelul 'eu te-am făcut, eu te omor'. Rapid și Dinamo depind doar de conducerile sportive, administrative și de patronat pentru a avea continuitate în rezultatele de până acum”, a adăugat fostul finanțator.



Cum arată etapa #10 din Superliga



Vineri, 19 septembrie

18:45 FC Botoșani - FCSB



Sâmbătă, 20 septembrie

18:45 FC Argeș - ”U” Cluj

21:00 Oțelul Galați - Universitatea Craiova



Duminică, 21 septembrie

16:00 Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești

18:15 CFR Cluj - UTA Arad

21:00 Rapid - FC Hermannstadt



Luni, 22 septembrie

18:00 Csikszereda - Metaloglobus

21:00 Dinamo - Farul



Cum arată clasamentul