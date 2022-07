Panduru îl pune la punct pe Keșeru: "Nu știu dacă ajuți cu ceva având atitudinea asta!"

Keșeru a fost integralist și a evolut pe postul de atacant central, avându-i în spate pe Ubbink, Miculescu și Otele. Internaționalul român s-a văzut foarte puțin în jocul arădenilor și a părut foarte iritat din cauza anumitor decizii ale colegilor săi.

Claudiu Keșeru, criticat de Basarab Panduru

La finalul jocului, Basarab Panduru a analizat prestația lui Keșeru și a criticat atitudinea celui care a strâns 47 de meciuri și 13 goluri la naționala României.

"Keșeru a atins mingea prin minutul 30 prima dată. Până atunci, l-a certat și pe antrenor, a certat și vreo doi jucători. Ok, ești Keșeru, dar nu știu dacă ajuți cu ceva UTA cu atitudinea asta.



Cu mâinile pe sus, că ți-o dă ăla greșit... asta a fost marea problemă a lui Keșeru în ultimul timp. Dacă nu dă gol, zici că nu joacă, nu îl vezi. Nu vine la un-doi, nimic", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

Claudiu Keșeru a semnat un contract pe două sezoane cu UTA Arad, iar în momentul prezentării oficiale spunea că visează să îmbrace din nou tricoul naționalei României.

"UTA poate fi o rampă pentru echipa națională. E în mintea mea asta. Am lucrat cu Edi Iordănescu la FCSB, am avut o colaborare foarte bună și da, îmi doresc să revin pe teren, să mă simt cât mai în largul meu.

Probabil că se va simți puțin la început lipsa de meciuri din ultima perioadă pentru că un antrenament nu compensează efortul fizic dintr-un meci. Atât timp cât sunt în activitate, echipa națională reprezintă enorm.

Sunt la 47 de selecții, mai am trei până la 50, care e o bornă importantă. Și golul 300, bineînțeles. Sunt niște chestii care merg mână în mână cu performanțele echipei. Cred că 278 de goluri am, acolo am bătut pasul pe loc", spunea Keșeru.