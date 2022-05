Claudiu Keșeru, prezentat la UTA: "Nu este acesta salariul!". De ce a ales Aradul, ce spune despre FCSB și obiectivele stabilite

Keșeru își încheie contractul cu FCSB pe 30 iunie, însă a primit acceptul clubului bucureștean de a vorbi cu presa în cadrul conferinței de presă de prezentare de la UTA Arad, motiv pentru care a ținut să mulțumească.

Claudiu Keșeru, prezentat la UTA Arad



Atacantul a negat că ar urma să aibă un salariu anual de 180.000 de euro la UTA Arad, s-a arătat foarte motivat și a anunțat ce obiective are în următorul sezon.

Keșeru a explicat că persoanele care l-au convins să semneze cu UTA Arad au fost patronul Alexandru Meszar și noul antrenor al echipei, Ilie Poenaru.

"Am citit două-trei articole referitoare la sumele vehiculate. Nu sunt adevărate, vă confirm și eu că nu este vorba de aceste sume. Factorul financiar nu este primordial în decizia mea. A fost o chestie sentimentală, cum des aleg pe acest factor. Uneori mai bine, alteori mai puțin. Probabil e unul dintre cele mai mici contracte pe care le-am avut în carieră, dar nu mă deranjează. Puterea mea de muncă e aceeași. A fost un feeling, o conexiune și perspectiva unei colaborări de lungă durata, dorința de a mă avea și de a pune umărul la readucerea acestui club mai aproape de performanțele din trecut m-au pasionat. Mă regăsesc în aceeași situație cu clubul - trecut glorios, factor motivațional la cote maxime și vrem să demonstrăm din nou ceea ce reprezentăm.

E un ansamblu de lucruri. Aș menționa două pesoane, domnul Meszar, cu care am discutat invocând multe lucruri din trecut despre care nu știam că ne leagă și Mister (n.r - Ilie Poenaru), cu care am intrat foarte multe în detalii, am încercat să văd exact dacă există sincronizare, aceeași gândire.

Profit de această întrebare pentru a mulțumi celor de la FCSB. În ciuda regulametnului de ordine interioară care specifică că orice jucător nu poate vorbi cu presa pe perioada contractului, ei au făcut acest lucru posibil și le mulțumesc. Referitor la aspectul sportiv, mă simt foarte bine, probabil că ultima perioadă m-a motivat și mai tare. M-am antrenat mult mai mult și cred că voi putea compensa cu experiența pe care o am lipsa această de meciuri din ultima perioadă.

UTA poate fi o rampă pentru echipa națională. E în mintea mea asta. Am lucrat cu Edi Iordănescu la FCSB, am avut o colaborare foarte bună și da, îmi doresc să revin pe teren, să mă simt cât mai în largul meu. Probabil că se va simți puțin la început lipsa de meciuri din ultima perioadă pentru că un antrenament nu compensează efortul fizic dintr-un meci. Atât timp cât sunt în activitate, echipa națională reprezintă enorm. Sunt la 47 de selecții, mai am trei până la 50, care e o bornă importantă. Și golul 300, bineînțeles. Sunt niște chestii care merg mână în mână cu performanțele echipei. Cred că 278 de goluri am, acolo am bătut pasul pe loc.

Din respect pentru clubul FCSB, care azi mi-a permis să fiu prezent aici, prefer să nu comentez absolut nimic despre echipă. Contractul cu ei nu a expirat, e valabil până la 30 iunie", a spus Keșeru, la conferința de presă.