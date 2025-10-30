Fostul selecționer de la Under 21 devine, astfel, al șaselea antrenor din era Neluțu Varga în afara lui Dan Petrescu și acceptă misiunea de a încerca să-l înlocuiască, în sfârșit, pe tehnicianul care a redefinit istoria clujenilor în ultimul deceniu.

Fără experiență impresionantă, doar cu Rapid și Poli Iași în CV în afara naționalei de tineret, Pancu găsește la Cluj un club amenințat cu insolvența și o echipă în derivă, dar la doar șase puncte de play-off. Și un patron impulsiv, obișnuit să reacționeze la nervi, care și-a creat un nume de devorator de antrenori din momentul în care a preluat frâiele clubului feroviar.

Varga, „maestrul” despărțirilor premature. Indiferent de nume!

Drumul și succesul lui Neluțu Varga în fotbalul românesc s-au legat de obsesia de a-l avea pe bancă pe Dan Petrescu, antrenor care i-a adus patru dintre cele cinci titluri din palmares. Cu excepția lui SuperDan, oricare alt antrenor poposit pe banca tehnică a vicecampioanei a parcurs un drum dificil, terminat inevitabil cu un mesaj de adio din partea omului cu banii.

Dacă Petrescu a avut parte de încredere deplină în primul mandat, terminat cu titlul și plecarea în China, numele mari care i-au succedat pe bancă au avut experiențe uneori traumatizante. În 2018, Varga l-a demis pe Edward Iordănescu după doar trei meciuri, nervos din cauza unei înfrângeri cu Malmo în preliminariile Ligii Campionilor.

După o altă revenire și o altă plecare a lui Petrescu, fiul lui Anghel Iordănescu și-a luat revanșa și a cucerit titlul în 2021, însă succesorul său, Marius Șumudică, a avut parte de un tratament asemănător. Învins de Steaua Roșie Belgrad, Șumi a fost alungat de bodyguarzii lui Varga de la baza de la antrenament și și-a terminat experiența la Cluj după doar 15 meciuri.

Pentru Adrian Mutu, încercarea de a călca pe urmele lui Petrescu a durat doar 11 meciuri, Briliantul preferând să plece după un rușinos 0-4 cu Corvinul în Cupa României, într-o perioadă în care pierduse vestiarul și coabitarea cu numele grele din lot era imposibilă. Așadar, în trei cazuri nume mari ale fotbalului românesc au semnat mandate de dat uitării. Al patrulea mandat-blitz îi aparține lui Andrea Mandorlini, pus pe liber după doar nouă meciuri.

31 de meciuri e maximul!

Cum "fantoma" lui Dan Petrescu a bântuit fiecare antrenor care a stat pe banca CFR-ului în anii în care feblețea lui Varga a rămas departe de club, niciunul dintre tehnicienii angajați de omul de afaceri nu a reușit performanța de a conduce trupa vișinie de la punctul A la punctul Z într-un sezon!

Recordul pentru cel mai lung mandat îi aparține tot lui Edward Iordănescu, 31 de meciuri și șapte luni în funcție, urmat de Toni Conceicao, o altă "manta de vreme rea", cu 30 de meciuri. În rest, nu s-a depășit limita a 30 de partide cu ecusonul de A1 al CFR-ului în piept!

Cât au durat mandatele antrenorilor CFR-ului în era Varga

Edward Iorănescu - 3 meciuri între iunie și iulie 2018

- 3 meciuri între iunie și iulie 2018 Toni Conceicao - 30 de meciuri între iulie 2018 și februarie 2019

- 30 de meciuri între iulie 2018 și februarie 2019 Edward Iordănescu - 31 de meciuri între decembrie 2020 și iunie 2021

- 31 de meciuri între decembrie 2020 și iunie 2021 Marius Șumudică - 15 meciuri între iunie 2021 și august 2021

- 15 meciuri între iunie 2021 și august 2021 Andrea Mandorlini - 27 de meciuri între iunie 2023 și ianuarie 2024

- 27 de meciuri între iunie 2023 și ianuarie 2024 Adrian Mutu - 11 meciuri între ianuarie 2024 și aprilie 2024

- 11 meciuri între ianuarie 2024 și aprilie 2024 Andrea Mandorlini - 9 meciuri între august 2025 și octombrie 2025

În paralel, Dan Petrescu a avut o singură experiență scurtă, 37 de meciuri și trei lungi: 63, 84, respectiv 103 meciuri.



Pentru Pancu, aventura la Cluj va fi doar a doua în Superligă, după ce a rezistat 16 meciuri pe banca lui Poli Iași în 2020.

