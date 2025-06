După ce Ionuț Cercel (18 ani) s-a accidentat, campioana României nu poate conta nici pe Octavian Popescu (22 de ani) pentru startul noului sezon.



Internaționalul de tineret a fost prezent la Campionatul European din această vară și a fost o piesă importantă în selecționata U21, sub comanda lui Daniel Pancu, dar s-a întors cu probleme la echipa de club.



Octavian Popescu s-a accidentat și va lipsi șase săptămâni



Octavian Popescu a suferit o întindere a ligamentelor, motiv pentru care va fi scutit de efort susținut, astfel că va lipsi în jur de șase săptămâni, informează golazo.ro.



Decarul de la FCSB nu a fost prezent nici la vizita medicală alături de ceilalți colegi ai săi. Jucătorii din lotul campioanei României care au fost prezenți la loturile naționale au avut o vacanță prelungită, urmând să ajungă ulterior în cantonamentul echipei din Olanda.

Prima manșă a primului tur preliminar, FCSB - Inter Club d'Escaldes, se joacă pe 9 iulie, la București, returul fiind programat pe 16 iulie, în Andorra. Partidele din turul doi sunt programate pe 22/23 iulie (deplasare) și 29/30 iulie (acasă).



Gigi Becali, despre Octavian Popescu: ”E ceva cu el”



„Nu știu ce e cu el. Ceva sută la sută este, nu știu despre ce e vorba. Pe cuvânt, chiar nu știu. Ceva este! Un jucător când e numărul 1 în echipă la 18 ani și la 22 nu mai este ce a fost la 18, nu e în regulă ceva. Nu știu!



Jocuri de noroc nu joacă, curvar nu este. Pe astea două nu le are. Alcool nu bea, petreceri nu poți să știi ce face un om cu prietenii lui în casă sau ce nu face. Este ceva ce eu nici nu știu. Nu există! Am trecut și eu prin viața asta, am văzut. E ceva!”, a spus Becali.