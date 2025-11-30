Roș-albaștrii au înregistrat trei puncte importante la Ovidiu în lupta pentru play-off. Cu 24 de puncte în 18 etape, campioana e la două lungimi în clipa de față de ultima poziție din play-off (Farul, 26p).



La finalul partidei, Gigi Becali s-a arătat optimist cu privire la șansele echipei lui în lupta pentru play-off. Așteaptă și perioada de mercato din iarnă, unde a anunțat deja că va face mai multe mutări.



Gigi Becali: ”Thiam doarme pe teren”



Printre altele, patronul de la FCSB ar vrea să-i aducă un înlocuitor lui Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul pe care l-a transferat în această vară de la Universitatea Cluj. Becali este nemulțumit de evoluțiile sale din ultima perioadă.



”Thiam văd că doarme pe teren. Mi-a plăcut în primele meciuri, dar văd că doarme pe teren. Bă, fă ceva! Ne mai trebuie și un atacant”, a spus Becali, la Digi Sport.



Senegalezul a primit destule șanse la FCSB. A prins 18 partide în Superligă, Europa League și Cupa României, reușind să marcheze de trei ori și să ofere un assist.



FCSB, pe locul nouă în Superligă



Adrian Șut și David Miculescu au punctat pentru FCSB, în timp ce Ionuț Larie a făcut-o pentru Farul. Toate cele trei goluri s-au înscris în prima parte a meciului.



După victoria cu Farul, FCSB a urcat pe locul 9 în clasament cu 24 de puncte. Șase victorii, șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri a bifat trupa lui Elias Charalambous până acum.

