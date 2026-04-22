OUT de la FCSB după peste 200 de meciuri? "Să plece! Nu mai știe de capul lui"

Ștefan Târnovanu (25 de ani) a avut parte de un sezon complicat, unul în care a fost criticat aspru în mai multe rânduri de patronul echipei și a fost trecut pe banca de rezerve pentru două luni și jumătate.

Florin Prunea crede că Ștefan Târnovanu ar trebui să plece de la FCSB

Titular incontestabil sezoane în șir, Târnovanu nu se mai bucură de încrederea lui Gigi Becali, cel care a anunțat deja că, după plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă, între buturi va reveni tânărul Matei Popa.

Florin Prunea, fostul portar al naționalei României, este de părere că Târnovanu ar trebui să plece de la FCSB și susține că nici strategia lui Mirel Rădoi - aceea de a împărți meciurile între Târnovanu și Popa - nu a fost cea mai inspirată.

"N-aș vrea să fiu în locul lui Târnovanu. El nu mai știe de capul lui. E postul în care trebuie să fii cel mai liniștit. Trebuie să fie limpede când e în poartă. El trebuie să plece de acolo, din punctul meu de vedere.

Așa făcea Halagian cu mine și cu Tene. La un moment dat ne băga pe fiecare câte două meciuri. Ne făceam de râs! Știi cum apăram? Dacă vedeai ce goluri luam...", a spus Florin Prunea, la Digisport.

Târnovanu, cumpărat de FCSB în 2020, de la Poli Iași, a strâns până acum 203 meciuri în tricoul bucureștenilor și a cucerit 4 trofee - două titluri de campion și două Supercupe ale României.