OUT de la FCSB după peste 200 de meciuri? "Să plece! Nu mai știe de capul lui"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB s-ar putea despărți de unul dintre cei mai vechi jucători din lot în această vară.

TAGS:
Florin PruneaStefan TarnovanuFCSB
Din articol

Ștefan Târnovanu (25 de ani) a avut parte de un sezon complicat, unul în care a fost criticat aspru în mai multe rânduri de patronul echipei și a fost trecut pe banca de rezerve pentru două luni și jumătate.

Florin Prunea crede că Ștefan Târnovanu ar trebui să plece de la FCSB

Titular incontestabil sezoane în șir, Târnovanu nu se mai bucură de încrederea lui Gigi Becali, cel care a anunțat deja că, după plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă, între buturi va reveni tânărul Matei Popa.

Florin Prunea, fostul portar al naționalei României, este de părere că Târnovanu ar trebui să plece de la FCSB și susține că nici strategia lui Mirel Rădoi - aceea de a împărți meciurile între Târnovanu și Popa - nu a fost cea mai inspirată.

"N-aș vrea să fiu în locul lui Târnovanu. El nu mai știe de capul lui. E postul în care trebuie să fii cel mai liniștit. Trebuie să fie limpede când e în poartă. El trebuie să plece de acolo, din punctul meu de vedere.

Așa făcea Halagian cu mine și cu Tene. La un moment dat ne băga pe fiecare câte două meciuri. Ne făceam de râs! Știi cum apăram? Dacă vedeai ce goluri luam...", a spus Florin Prunea, la Digisport.

Târnovanu, cumpărat de FCSB în 2020, de la Poli Iași, a strâns până acum 203 meciuri în tricoul bucureștenilor și a cucerit 4 trofee - două titluri de campion și două Supercupe ale României.

  • 3,8 milioane de euro este cota de piață a lui Târnovanu, potrivit Transfermarkt
  • 30 iunie 2028 este data la care expiră actualul contract al lui Târnovanu cu FCSB

Târnovanu a gafat la ultimul meci al lui Rădoi

Farul a marcat în minutul 43 prin Eduard Radaslavescu, unul dintre jucătorii din tabăra constănțenilor care au evoluat și la FCSB.

Faza golului a plecat de la o eroare a lui Valentin Crețu. Fundașul dreapta de la FCSB a încercat un "no-look pass" către Vlad Chiricheș, însă celălalt veteran din tabăra campioanei nu a ajuns la balon. Alibec a recuperat în jumătatea adversă, iar Ramalho a schimbat partea pentru David Maftei.

Cu Joao Paulo departe de el, Maftei a avut suficient timp și spațiu pentru a centra în fața porții. Târnovanu a ieșit pentru a prinde, însă a scăpat balonul în fața sa și i-a permis lui Eduard Radaslavescu să înscrie cu ușurință.

  • Gol radaslavescu 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Târnovanu a greșit ulterior și la a doua reușită a Farului, când a ieșit neinspirat din poartă în tentativa de a-l bloca pe Denis Alibec.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!