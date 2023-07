Mircea Rednic i-a fixat prețul lui Rareș Pop: ”Fără atât nu pleacă”

Tânărul Rareș Pop (18 ani) a deschis scorul pentru gruparea din Arad în prelungirile primei reprize, cu un șut imparabil din afara careului, cu piciorul stâng.

Evoluțiile tânărului mijlocaș l-au impresionat și pe antrenorul Mircea Rednic, care, mai în glumă, mai în serios, a spus cât ar putea să coste ”perla” UTA-ei.

”Puriul” spune că UTA Arad ar putea încasa și cinci milioane în schimbul lui Rareș Pop.

Mircea Rednic i-a fixat prețul lui Rareș Pop

„Au venit încă trei jucători, mai mult ca sigur doi vor intra la meciul următor. Avem nevoie de experiență, astăzi am avut mulți tineri și am făcut mai multe greșeli.

Se vede că nu are experiență (n.r. Damian Iasc), nici nu am avut soluții prea multe, dar mă bucur că am reușit să luăm un punct. Sunt supărat, mai ales când faci greșeli. Nu i-am blocat, e clar că am pierdut lupta de la mijlocul terenului.

Asta e calitatea lui Rareș, e un jucător foarte talentat. Sunt foarte liniștit, el nu pleacă de aici până nu termină liceul. Bine, dacă vine o ofertă importantă, nu pleacă fără cinci milioane. Între el și Mazilu, mă mai gândesc. Are o pregătire foarte bună, mult mai sigur pe el, tot timpul disponibil.

Noi trebuie să luăm cât mai multe puncte la fiecare meci, jucăm vineri cu CFR, o echipă foarte bună. Ne trebuie timp și răbdare”, a spus Mircea Rednic.

În etapa următoarea, UTA Arad va primi vizita fostei campioane, CFR Cluj, în timp ce Oțelul se va deplasa la Craiova pentru duelul cu Universitatea.