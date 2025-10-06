Lovitură pentru Austria înaintea meciului cu România: s-a rupt și e OUT din lot!

Naționala Austriei a primit o veste proastă înaintea meciurilor cu San Marino (9 octombrie) și România (12 octombrie), contând pentru preliminariile CM 2026.

Patrick WimmerAustriaEchipa NationalaWolfsburg
Austria, fără Patrick Wimmer la meciul cu România

Chiar înainte de reunirea sub comanda lui Ralf Rangnick, naționala Austriei a aflat că nu se mai poate baza pe Patrick Wimmer (24 de ani), extrema de la VfL Wolfsburg, care a suferit o accidentare.

Wolfsburg a anunțat că Wimmer a fost diagnosticat cu o ruptură musculară la nivelul coapsei stângi și că nu va juca pentru echipa națională n această lună. De altfel, austriacul nu a fost în lotul clubului din Bundesliga pentru partida de sâmbătă împotriva lui Augsburg (1-3).

Ralf Rangnick nu a anunțat încă un înlocuitor pentru Patrick Wimmer, care a fost om de bază la națională în ultimii ani. Jucătorul lui Wolfsburg s-a aflat în primul 11 inclusiv în duelul tur cu România (2-1), disputat în iunie.

  • 26 de meciuri și un gol are Wimmer la naționala Austriei

Lotul Austriei pentru meciurile cu San Marino și România

  • Portari: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Nikolas Polster (Wolfsberger AC)
  • Fundași: David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Phillipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Como), Alexander Prass (Hoffenheim), Leopold Querfeld (Union Berlin), Marco Friedl (Werder Bremen)
  • Mijlocași: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Florian Grillitsch (Braga), Marco Grull (Werder Bremen), Konrad Laimer (Bayern Munchen), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schimd (Werder Bremen), Alessandro Schopf (Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig)
  • Atacanți: Marko Arnautovic (Steaua Roșie Belgrad), Raul Florucz (Union Saint-Gilloise), Michael Gregoritsch (Brondby), Nikolaus Wurmbrand (Rapid Viena)

Clasamentul în grupa României din preliminariile CM 2026

