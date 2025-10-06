Lovitură pentru Austria înaintea meciului cu România: s-a rupt și e OUT din lot!

Austria, fără Patrick Wimmer la meciul cu România

Chiar înainte de reunirea sub comanda lui Ralf Rangnick, naționala Austriei a aflat că nu se mai poate baza pe Patrick Wimmer (24 de ani), extrema de la VfL Wolfsburg, care a suferit o accidentare.



Wolfsburg a anunțat că Wimmer a fost diagnosticat cu o ruptură musculară la nivelul coapsei stângi și că nu va juca pentru echipa națională n această lună. De altfel, austriacul nu a fost în lotul clubului din Bundesliga pentru partida de sâmbătă împotriva lui Augsburg (1-3).



Ralf Rangnick nu a anunțat încă un înlocuitor pentru Patrick Wimmer, care a fost om de bază la națională în ultimii ani. Jucătorul lui Wolfsburg s-a aflat în primul 11 inclusiv în duelul tur cu România (2-1), disputat în iunie.

