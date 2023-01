Oltenii, ironizați de oficialii lui Sepsi după ce i-a acuzat de fanii de la Sfântu Gheorghe de scandări rasiste

La finalul meciului, atât oficialii clubului, cât și suporterii lui FCU Craiova au susținut că și fanii echipei din Sfântu Gheorghe au scandat lozinci xenofobe.

În replică, oficialii covăsnenilor s-au oferit să-i pună la dispoziție lui Marcel Pușcaș un profesor de limba maghiar, deoarece „nu știe nimic”.

„Am ascultat și noi cu atenție tot ce au zis cei de la Craiova ieri. Domnilor, haideți să fim serioși! Cei de la Craiova spun că nu și-au asumat sosirea fanilor la Sfântu. Pai, nimeni nu-și asumă asta la meciurile cu noi.

Dar vă mai zic ceva, Jandarmeria a fost anunțată că e nevoie de suport pentru că vine un autocar cu fani, plus alte câteva mașini. Nu știu cine i-a anunțat, dacă fanii sau cineva din club. Nouă asta ne-a transmis Jandarmeria. Încă ceva, domnul Pușcaș susține că știe maghiară și el a auzit nu știu ce aseară. Sincer vă zic, dacă asta a înțeles, atunci trebuie să-i angajăm profesoară de maghiară. Nu știe nimic.

Fanii noștri au aplaudat când craiovenii strigau România. Deși în alte cazuri și ei reacționează cu «Ria Ria, Ungaria». Acum nici măcar atât. Nu ne rămâne decât să așteptăm, observatorul a notat tot. Asta a fost. Să încetăm cu toate astea, ne-am săturat mereu să fim tratați așa, iar noi mereu să întoarcem și celălalt obraz”, a spus Attila Hadnagy, potrivit gsp.ro.

FCU s-a delimitat de comporatmentul suporterilor săi

FCU Craiova 1948 a anunţat, într-un comunicat transmis prin intermediul rețelelor de socializare, că se delimitează de comportamentul suporterilor săi în meciul de la Sfântu Gheorghe.

„Clubul nostru nu are nicio implicare în organizarea acestui meci. Nu am solicitat bilete pentru suporteri în acest sens. Prin urmare, nu putem fi răspunzători sub nicio formă de manifestările suporterilor în timpul acestui meci de fotbal. Clubul nostru nu a organizat deplasarea suporterilor la partida de la Sfântu Gheorghe.

chipa Sepsi OSK şi-a asumat accesul tuturor fanilor pe acest stadion şi, prin urmare, este singura entitate responsabilă pentru respectarea legii şi a regulamentelor în timpul desfăşurării meciului. Orice altă interpretare contravine prevederilor legale şi nu poate fi încălcată de niciun membru al niciunei comisii dintr-o ţară civilizată. În concluzie, considerăm că echipa noastră este absolvită de orice vină cu privire la organizarea acestui meci de fotbal”, au transmis oltenii.