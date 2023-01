Comunicatul echipei lui Adrian Mititelu după scandalul de la Sepsi - FCU Craiova, meci suspendat din cauza scandărilor xenofobe

Meciul Sepsi – FCU Craiova, întrerupt, după 27 de minute de la start, din cauza scandărilor rasiste şi xenofobe ale suporterilor, a fost suspendat duminică seara.

FCU Craiova 1948 a precizat, duminică seară, într-un comunicat, că nu are nicio implicare în organizarea meciului cu Sepsi, din Superligă, astfel că echipa este absolvită de orice vină cu privire la organizare.

Gruparea olteană a menţionat că nu a organizat deplasarea suporterilor.

“Clubul nostru nu are nicio implicare în organizarea acestui meci. Nu am solicitat bilete pentru suporteri în acest sens. Prin urmare, nu putem fi răspunzători sub nicio formă de manifestările suporterilor în timpul acestui meci de fotbal.

Clubul nostru nu a organizat deplasarea suporterilor la partida de la Sfântu Gheorghe.

Echipa Sepsi OSK şi-a asumat accesul tuturor fanilor pe acest stadion şi, prin urmare, este singura entitate responsabilă pentru respectarea legii şi a regulamentelor în timpul desfăşurării meciului. Orice altă interpretare contravine prevederilor legale şi nu poate fi încălcată de niciun membru al niciunei comisii dintr-o ţară civilizată.

În concluzie, considerăm că echipa noastră este absolvită de orice vină cu privire la organizarea acestui meci de fotbal”, a notat FCU.