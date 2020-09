OFICIAL! Andrei Tircoveanu a semnat cu FC Botosani!

Andrei Tircoveanu este noua achizitie a moldovenilor.

Andrei Tircoveanun (23 de ani) este noul transfer realizat de FC Botosani. Mijlocasul a semnat cu moldovenii din postura de jucator liber de contract dupa despartirea de FC Viitorul.

Acesta este cel de-al treilea transfer realizat de formatia lui Marius Croitoru. Pana acum, moldovenii i-au mai adus pe Florin Plamada (Metaloglobus) si Baba Toure de la Le Puy Foot (Franta).

In ultimul sezon, Tircoveanu a jucat imprumut la Concordia Chiajna in Liga a 2-a. In 10 aparitii oficiale a reusit sa dea un singur gol.

Pentru Botosani urmeaza meciul cu Dinamo de pe 11 septembrie pana sa dea piept in turul II preliminar al Europa League cu Shkendija (Macedonia) din 17 septembrie.