În această perioadă, fostul decar de la FCSB și secund al lui Mirel Rădoi la echipa națională a așteptat oferte pentru a reveni în antrenorat. În paralel, acesta și-a ”pregătit terenul” și pentru o altă meserie, cea de director sportiv.

La finalul anului trecut, Dică a absolut cursurile organizate de Federația Română de Fotbal pentru postul de director sportiv și a primit, recent, o ofertă din Superligă pentru această poziție.

O echipă din Superligă l-a vrut pe Nicolae Dică pe postul de director sportiv!

Doar că fostul internațional a refuzat-o imediat, motivând că vrea să aștepte oferte pentru revenirea în antrenorat. În viitor, Dică nu exclude posibilitatea de a lucra și pe un post de conducere.

„Dacă nu se poate cu antrenoratul, e posibil să merg pe partea asta de director sportiv. Și chiar am avut o ofertă în acest sens din prima ligă.

Dar am spus că vreau să continui acum ca antrenor. Îmi doresc prea mult să reușesc ca antrenor, să fiu mereu acolo în iarbă, să fiu cu jucătorii”, a spus Nicolae Dică, la Digi Sport.

Ultima sa experiență ca antrenor, de la Concordia Chiajna, nu s-a încheiat tocmai bine. Dică a fost adus la finalul sezonului precedent pentru a avea timp să pregătească echipa și să-și îndeplinească obiectivul, calificarea în play-off și revenirea în prima ligă, dar începutul slab de sezon i-a determinat pe șefii ilfoveni să facă o schimbare.

În 15 meciuri la Chiajna, Dică a bifat șapte victorii, două rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Ultimele ”mandate” ale lui Nicolae Dică

În ultimii trei ani, Nicolae Dică a antrenat șase echipe. A rezistat trei luni la FCSB, cu care a reușit să se califice în grupele Conference League, iar apoi a fost ”instalat” la CS Mioveni de unde a plecat după patru luni, după ce nu a reușit să se salveze de la retrogradare.

Au urmat FCU Craiova, unde a rezistat doar cinci etape, FC Voluntari, unde nu a reușit să redreseze situația, respectiv FC Argeș și Concordia Chiajna.