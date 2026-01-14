Fostul antrenor de la FCSB este gata de revenire. E liber de contract din septembrie, de când s-a despărțit de Concordia Chiajna, și nu a dus lipsă de oferte în această perioadă.



Dică susține că a primit mai multe oferte de la echipe din Liga 2 și Liga 3, dar le-a refuzat pentru că nu le-a considerat atrăgătoare. Antrenorul își dorește un nou proiect, pentru cel puțin un an de zile.



Nicolae Dică: ”Nu vreau să renunț la antrenorat”



"Deocamdată nu vreau să renunț la antrenorat. Vom vedea ce se va întâmpla în următoarea perioadă, dacă voi avea vreo ofertă care să fie ok pentru mine, din toate punctele de vedere.



Am avut discuții la nivel de Liga 2, la nivel de Liga 3, dar am spus 'pas' momentan, pentru că nu erau ceea ce îmi doream eu și am spus că mai bine mai aștept.



Aș dori să merg undeva unde am cel puțin un an de zile la dispoziție, unde să pot să fac ceea ce gândesc și ceea ce știu că pot să fac. Pentru că în momentul în care am stat mai mult la o echipă am avut rezultate", a spus Nicolae Dică, potrivit GSP.ro.



Ultimele ”mandate” ale lui Nicolae Dică



În ultimii trei ani, Nicolae Dică a antrenat șase echipe. A rezistat trei luni la FCSB, cu care a reușit să se califice în grupele Conference League, iar apoi a fost ”instalat” la CS Mioveni de unde a plecat după patru luni, după ce nu a reușit să se salveze de la retrogradare.



Au urmat FCU Craiova, unde a rezistat doar cinci etape, FC Voluntari, unde nu a reușit să redreseze situația, respectiv FC Argeș și Concordia Chiajna.

