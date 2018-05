Oferta de ULTIM MOMENT pentru Alibec: "Cred ca poate fi resuscitat!" Echipa din play-off care il doreste pe atacantul FCSB

Pus pe lista neagra de FCSB, Alibec nu duce lipsa de oferte.

Denis Alibec ar putea reveni la Astra. Gigi Multescu crede in continuare in calitatile fotbalistului in varsta de 27 de ani. Cel poreclit "SMURD" este de parere ca il poate resuscita pe Alibec din sezonul viitor daca va mai continua pe banca Astrei.

Multescu il da drept exemplu pe Budescu, a carui cariera a fost relansata in 2011 o data cu venirea sa la Astra.

"Mie mi-a placut, un jucator care putea sa faca multe lucruri bune. Cred ca poate fi resuscitat. Eu l-as vrea daca raman la Astra. Pana in iarna cred ca ar fi iar... Prima provocare a fost Budescu. I s-a facut o nedreptate, cand am venit in 2011, era scos din lot”, a declarat Gigi Multescu.

Alibec a mai jucat la Astra in perioada 2014-2017 si a castigat titlul, Cupa si Supercupa Romaniei cu formatia din Giurgiu.