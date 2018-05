COSMAR pentru Alibec la Steaua: "A zis ca se lasa si de fumat, si de toate!"

Despartirea lui Alibec de FCSB e sigura la finalul sezonului.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Exclus din lot inaintea partidei de la Craiova, Alibec nu va mai continua la Steaua indiferent daca Dica pleaca sau nu. Impresarul atacantului, Florin Lovin, spune ca Alibec e gata sa faca sacrificii importante numai sa-si gaseasca un contract.

"Am vorbit cu Denis, sunt multe lucruri pe care nu le pot spune. E clar ca a fost ceva schimb de replici. Din ce stiu eu, el nu a jignit. A fost un schimb de vorbe care s-a soldat cu scoaterea lui Denis din lot. Pe mine ma surprinde putin lucrul asta pentru ca in ultimele saptamani chiar am vazut un cu totul alt Alibec. Si la meciuri, nu l-am mai vazut cu mainile pe sus sau sa se certe. A inteles niste lucruri. Chiar vorbeam cu el si imi spunea ca ar vrea sa plece la o echipa unde sa-si regaseasca placerea de a juca fotbal. Se lasa si de fumat, si de toate", a spus Lovin la Telekom Sport.