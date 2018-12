Becali a descoperit alianta care ii ia titlul lui FCSB! De ce o INTERZICE pe Dinamo in play-off

Becali crede ca o eventuala calificare a lui Dinamo in play-off ar scadea sansele FCSB la titlu.

Patronul Stelei e sigur ca nu va trebui sa mai respecte termenii pariului facut acum o luna, cand Rednic a preluat-o pe Dinamo. Becali spusese ca e gata sa iasa la Universitate pentru a sarbatori cu sampanie intrarea lui Dinamo in play-off.

"Nu mai trebuie sa merg la petrecere la Universitate. Am tinut cu Viitorul cand au jucat cu Dinamo. Normal era sa tin cu Dinamo, nu? Ma ajuta o victorie a lui Dinamo. Nici macar o minune nu-i mai salveaza. Dinamo nu e buna in play-off pentru noi. Isi dau viata, fac minuni cu noi. Cu ceilalti, nu mai spun ce fac. Daca ar fi sa fie in play-off, nu ca se dau la o parte, dar lasa motoarele mai incet. Daca ar fi sa decida campionatul, asa ar face. Cat o sa fie play-off si play-out, e greu sa luam campionatul. Toti sunt impotriva noastra, isi dau viata cu noi. Cand joaca cu CFR, joaca, nu zic nu, dar mai la viteza a 3-a. Cu noi joaca la viteza a 6-a. Toti isi dau viata cu FCSB! In play-off e nenorocire mare. Si eu sunt vinovat. Omul, prin firea lui este invidios. Iar eu sunt trufas, ii supar. Daca ma trufesc, gata! Nu sunt capabil de nimic, gata, 0, numai Dumnezeu face", a spus Becali la PRO X.