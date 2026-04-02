Denis Ciobotariu poate pleca de la Rapid București în această vară, după ce a atras interesul echipei New England Revolution. Clubul american îl vede drept înlocuitor pentru Brayan Ceballos, care ar putea pleca la vară.

Ofertă de 1,5 milioane de euro pentru Denis Ciobotariu!

Cotat la un milion de euro de Transfermarkt, Ciobotariu ar putea fi transferat pentru aproximativ 1,5 milioane de euro, informează GSP.

Salariul său la formația din MLS ar urma să fie net de circa 60.000 de euro lunar. În acest sezon, fundașul a marcat două goluri în 19 meciuri pentru Rapid, dar în ultimele cinci etape nu a prins niciun minut.

De-a lungul carierei, Ciobotariu a evoluat pentru Dinamo București, Chindia Târgoviște, CFR Cluj, FC Voluntari, Sepsi Sfântu Gheorghe și Rapid.

New England Revolution, echipă cu sediul în Boston, este clasată pe locul 11 în Conferința de Est, unde urmează să o întâlnească pe teren propriu pe Montreal.