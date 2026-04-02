"A făcut un sezon bun toată viața lui!" MM Stoica a citit în direct statisticile jucătorului dorit de Becali la FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, pare să se opună transferului vizat de Gigi Becali la formația bucureșteană.

În ultima perioadă, Gigi Becali a declarat în mai multe rânduri că ar vrea să îl transfere pe Denis Drăguș la FCSB. În plus, a avansat și o sumă uriașă pe care ar fi dispus să o plătească pentru cel pe care îl consideră "cel mai bun atacant român", 3 milioane de euro.

Mihai Stoica: "Drăguș a făcut un sezon bun toată viața lui"

Aflat sub contract cu Trabzonspor, dar împrumutat în prezent la Gaziantep, Drăguș nu îl impresionează însă și pe Mihai Stoica. Oficialul de la FCSB a vorbit despre statisticile mai degrabă modeste pe care le are atacantul de-a lungul carierei.

"Drăguș are 27 de ani. E marfă de atacant care a făcut un sezon bun în toată viața lui, când a dat vreo 14 goluri într-un an la Gaziantep. A mai dat vreo 6-7 goluri prin Belgia, dar nu are cifre. El nu prea a jucat. Tot timpul a avut probleme", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, într-o discuție privind viitorul echipei naționale.

Multe sezoane cu zero pentru Drăguș

Ulterior, Stoica a citit statisticile pe care le-a avut Drăguș în fiecare sezon de după plecarea de la FC Viitorul, în 2019.

"La Gaziantep are 6 meciuri și 0 goluri acum. Pe mine mă interesează doar atât: Gaziantep, 6 cu 0 (n.r - meciuri și goluri marcate). Eyupspor, 12 cu 0. Trabzonspor, 18 cu 2. Gaziantep, 32 cu 14. Standard Liege, 6 cu 1. Genoa, 5 cu 0. Standard Liege, 19 cu 4. Standard Liege, 28 cu 6. Crotone, 9 cu 0. Standard Liege, 2 cu 0", a mai spus Mihai Stoica.

În acest sezon, unul în care a fost împrumutat la două echipe din prima ligă turcă, Eyupspor și Gaziantep, Drăguș nu a marcat niciun gol în Super Lig. Singurele sale reușite au venit în Cupa Turciei, dublă contra divizionarei secunde Ankara Keciörengücü.

Drăguș a jucat ultimul meci oficial pe 22 februarie, când s-a accidentat. Atacantul nu a fost în lotul României pentru partidele cu Turcia și Slovacia de la finalul lunii martie.

