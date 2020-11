Oferta colosala din Serie A pentru Cicaldau! Italienii au dezvaluit totul: ce echipa a pus 6 milioane de euro pe masa

Alexandru Cicaldau (23 de ani) a primit o oferta importanta din Serie A.

Cicaldau a fost la un pas sa ajunga in Italia in vara, cand o echipa din Serie A a pus 6 milioane de euro pe masa pentru mijlocasul Universitatii Craiova.

Italienii au comentat dezvaluirea impresarului Giovanni Becali si au clarificat echipa care a fost dispusa sa il aduca pe Cicaldau. Este vorba de Sampdoria, potrivit sampnews24.com.

Cicaldau a fost urmarit de mai multe echipe din strainatate, inclusiv Italia, insa oltenii au cerut in schimbul mijlocasului de 23 de ani aproximativ 10 milioane de euro, suma considerata de Sampdoria prea mare.

"O echipa a oferit 6 milioane de euro", scrie sampnews24.com, care il citeaza pe Giovanni Becali.

Patru goluri si o pasa decisiva in 10 meciuri are Cicaldau in acest sezon pentru Universitatea Craiova. Cota de piata a mijlocasului e de 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.