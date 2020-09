Clipe de COSMAR pentru jucatorii Craiovei la intrarea la Cicaldau: "Am crezut ca s-a intamplat o nenorocire!" Cum i-a bagat Bergodi in priza la pauza

Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1 in fata Viitorului Constanta intr-un meci din etapa a 3-a a Ligii 1.

Artean a intrat dur la Cicaldau, lovindu-l cu capul pe decarul Craiovei, care a cazut inconstient si a avut nevoie de interventia medicilor. Viitorul a reusit sa egaleze in 10 oameni pana la pauza, iar Dan Nistor a declarat ca Bergodi i-a trezit in vestiar pe jucatorii Craiovei.

"Eu in primul rand sunt fericit pentru "Cic" ca nu a a patit nimic.Putea sa se intample o nenorocire si din punctul meu de vedere putin mai conteaza scorul. Conteaza ca Cicaldau e bine. Numai in pielea lui sa nu fiti. Sincer am crezut ca s-a inatamplat o nenorocire. A cazut si nu a mai miscat, dar ii multumim lui Dumnezeu ca nu a avut nimic si ca totul este bine. La pauza am suferit o "mustruluiala" mai zdravana si asta se pare ca ne-a cazut bine.

Ne doream foarte mult sa fim si in Europa dar din pacate nu este. Ne vom axa foarte mult pe campionat si Cupa Romaniei. Deocamdata este foarte devreme sa vorbim despre echipa care se va bate la titlu cu noi. Sa mai treaca cateva etape si vom vedea", a declarat Nistor.