Boxerul britanic Anthony Joshua s-a întors în Marea Britanie, vineri seară, pentru a-şi continua recuperarea, la patru zile după un accident rutier în Nigeria în care doi dintre apropiaţii săi au murit, a relatat presa engleză.

Fostul campion mondial la categoria grea a sosit vineri seară pe aeroportul Stansted din Londra la bordul unui avion privat, potrivit tabloidului The Sun şi cotidianului The Guardian.

Boxerul în vârstă de 36 de ani a putut părăsi spitalul din Lagos miercuri.



Accidentul a avut loc luni dimineaţă în oraşul Makun, de-a lungul autostrăzii care leagă Lagos, capitala economică, de Ibadan, un oraş din sud-vestul ţării.



Maşina în care se afla ca pasager s-a ciocnit cu un camion staţionat. Investigaţiile iniţiale au arătat că vehiculul circula cu viteză excesivă şi că o anvelopă explodase înainte de accident, potrivit Agenţiei de Control şi Aplicare a Traficului din Statul Ogun (TRACE).



Doi dintre apropiaţii săi, Latif Ayodele şi Sina Ghami, au murit pe loc, potrivit autorităţilor locale. Campionul olimpic din 2012 se afla în vacanţă în ţara în care s-au născut părinţii săi.

news.ro

