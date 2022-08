După meci, mai mulți fani ai giuleștenilor au invadat suprafața de joc pentru a face rost de o poză sau de un suvenir de la favoriți. Printre aceștia a fost și o tânără, care a fost rapid ”încolțită” de mai mulți agenți de securitate.

Fana Rapidului a încercat să se elibereze, dar unul dintre stewarzi a oprit-o. Evenimentul petrecut chiar în fața peluzei nu a trecut neobservat de Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului, care a intervenit, a vorbit cu stewarzii și fanei i s-a permis accesul pe teren, alături de alți suporteri care au apucat deja să ajungă pe suprafața de joc.

Adrian Mutu: ”Vreau să-l felicit pe Onea”

Adrian Mutu (43 ani) a ținut să-i laude pe Horațiu Moldovan (24 ani) și Răzvan Onea (24 ani) pentru evoluția contra arădenilor. Totodată, antrenorul giuleștenilor remarcă o creștere a nivelului în Liga 1, pe care o consideră benefică pentru fotbalul românesc.

„Un meci greu, am jucat contra unei echipe bune. Vreau să îl felicit pe Ilie Poenaru și echipa sa. Au jucat deschis, a fost un meci intens. Am avut ocazia să facem 2-3 la 0, dar și Moldo a avut o intervenție la ultima fază. A fost o fracțiune de secundă, nu am avut timp să reacționez. Dacă jucam mult mai simplu, nu se ajungea acolo.

Vreau să-l felicit pe Onea pentru meciul pe care l-a făcut. A rezistat 90 de minute după 6 luni”, a spus Mutu.

Foto: Digi Sport.