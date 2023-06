FC Argeș vrea să schimbe componența Ligii 1: "Am cerut să li se retragă licența! Avem șanse mari să câștigăm la TAS"

Înaintea meciului retur cu Dinamo, FC Argeș a cerut oficial retragarea licenței de Liga 1 a clubului din Ștefan cel Mare. Piteștenii au invocat faptul că un club trebuie să demonstreze că nu are datorii restante după data de 31 martie dar și că regulamentul ar interzice ca echipele aflate în insolvență să primească licență pentru Superligă.

FC Argeș vrea să schimbe componența Ligii 1: "Am cerut să fie retrasă licența lui Dinamo! Avem șanse mari să câștigăm la TAS"

La câteva zile după ce Dinamo a obținut promovarea pe teren, FC Argeș, prin vocea sponsorului Viorel Tudose, anunță că nu renunță la planul inițial și că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru a-și căuta dreptatea, în cazul în care FRF va oferi un răspuns negativ.

Tudose susține că sunt șanse mari ca TAS să ofere un verdict favorabil pentru FC Argeș, iar astfel se va realiza rocada între clubul piteștean și Dinamo.

"Am cerut oficial retragerea licenței lui Dinamo, iar acum așteptăm să vedem care este răspunsul Federației, vedem ce putem face… Este o chestiune de nuanță acolo. Eu cred că vom pierde la comisii, dar avem șanse mari să câștigăm la TAS, eu așa cred. Am analizat foarte bine stadiul licenței lui Dinamo și, ca să mergem la TAS, trebuie să fim parte în acest dosar, să vedem ce va răspunde Federația. În contextul actual noi nu putem să mergem la TAS. Oricum, Federația va trebui să dea un răspuns, pentru că odată cu modificarea planului de reorganizare pentru clubul Dinamo trebuia notificată aici pe legea insolvenței. Este o întrebare cu notificarea comisiei de licențiere. Deci, trebuie să vedem, dacă s-a notificat sau nu. Dinamo a obținut un drept și în speță licența de a evolua în prima ligă în baza unui plan de reorganizare… Apoi se merge la judecător pentru a schimba acel plan, când ar trebui să fie notificată comisia de licențiere… Așa scrie la lege…

Acum interpretarea unora este într-un fel, a altora într-un alt fel. Depinde cum vom reuși să gestionăm această parte… Mi-ar fi plăcut să rămânem în Liga I pe teren, dar dacă nu am putut pe teren și acesta este un drept al nostru… Noi nu am calomniat pe nimeni, am cerut comisiei de licențiere să verifice dacă avem sau nu dreptate, dacă avem dreptate, ce vor considera dânșii că trebuie făcut, dacă nu avem, asta este, mergem înainte.

Suntem pregătiți pentru Liga a doua, dar nu este normal ca un club să-și plătească întocmai și la timp datoriile, iar alt club să adune datorii și să fie păsuit printr-o anumită interpretare legislativă. Nu am nimic cu Dinamo, chiar i-am felicitat și merită toate felicitările noastre. Așa este fair-play pentru modul în care au luptat. Că am fost noi cu probleme, asta nu mai contează, adică am pierdut, trebuie să mergem înainte, să recunoaștem victoria adversarului și să încercăm din punct de vedere legislativ ce putem să facem și, dacă vom reuși, atunci este un bonus pentru noi, pentru FC Argeș", a spus Viorel Tudose, pentru Jurnalul de Argeș.