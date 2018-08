O echipa din Liga 1, in pericol de RETROGRADARE! Situatia incredibila de la club: fostii jucatori ameninta cu tribunalul

Daca formatii precum Dinamo Bucuresti sau CFR Cluj au reusit sa iasa din insolventa, nu acelasi lucru putem spune despre Gaz Metan Medias.

Fostul capitan al formatiei de pe Tarnava Mare, Ionut Buzean a declarat pentru www.sport.ro ca lucrurile nu sunt tocmai roz la echipa pentru care a evoluat timp de 17 sezoane.

Clubul se afla in continuare in insolventa si are de achitat inca 60% din datoriile trecute pe planul de reorganizare. Fotbalistul cu cele mai multe aparitii pentru Gaz Metan in primul esalon declara ca a primit zilele trecute 20% din suma datorata. Acestia sunt banii proveniti in urma intarzierilor salariale.

Mediesenii le datoreaza fotbalistilor din lotul 2016-2017 si bani pentru indeplinirea obiectivului in sezonul respectiv.

"Sunt datorii catre toti jucatorii din sezonul 2016-2017 ca urmare a indeplinirii obiectivului. Fiecare aveam stipulat in contract acest bonus. Acesti bani nu sunt trecuti in planul de reorganizare fiind considerati datorie curenta. Mai multi jucatori am trimis instintari clubului. In cazul in care nu ne vom primii banii, vom intenta proces." spune fotbalistul cu cele mai importante performante obtinute in tricoul celor de la Gaz Metan.

In anul 2016, Razvan Burleanu declara pentru ProSport.ro faptul ca formatile care vor fi in insolventa la inceperea sezonului 2018-2019 risca sa fie retrogradate in liga a doua sa a treia.

"Este o initiativa buna care va proteja jucatorii. Imi este foarte greu sa cred ca va fi pusa in aplicare deoarece legile sunt date pentru a favoriza cluburile si nu fotbalistii." este de parere Ionut Buzean.

La sfarsitul sezonului trecut, antrenorul Cristian Pustai declara ca la Medias ca problemele se vor rezolva iar clubul spera sa scape de stresul insolventei la inceputul sezonului 2018-2019, dar lucrurile stau putin diferit. DIn informatile aparute in dosarul de insolventa al clubului se arata faptul ca nu doar fotbalistii sunt cei care au de primit bani, dar si antrenorii.

Cristian Pustai are de primit 74.453,00 LEI in urma neplatii salarilor, asta in urma verificarilor. Creanta solicitata find de 427.872,00 LEI.

Dosarul Gazului este public pe internet si poate fi citit AICI

"Am ramas cu un gust amar dupa ce am renuntat la cariera de jucator profesionist. Pana in momentul in care conducerea acestui club nu o sa fie formata din oameni cu suflu gazist, clubul din Medias va avea de suferit." incheie fostul fundas.

Ciprian Petre si Alex Munteanu sunt in aceasi situatie

In aceasi situatie se afla si fostul jucator de la ACS Poli Timisoara, Alex Munteanu. Fotbalistul a declarat ca urmeaza sa actioneze clubul in instanta daca bonusurile de performanta din sezonul 2016-2017 nu o sa-i fie virati in cont in perioada urmatoare.

Munteanu este actualmente liber de contract dupa despartirea de ACS Poli Timisoara si au existat zvonuri comform carora acesta putea reveni la Medias daca ii erau platite restantele.

Nici cazul lui Ciprian Petre nu este unul mai fericit. Fotbalistul care a evoluat timp de 6 sezoane in tricoul Gazului Metan spune ca au inceput sa se faca plati spre jucatori, dar aceia find bani proveniti din restantele salariale nu din banii cuveniti in urma indeplinirii obiectivului in sezonul 2016-2017.

"Deja au inceput sa faca plati catre noi si din cate am inteles vor sa iasa cat mai rapid din insolventa. Platile facute au fost doar din salarii." declara fostul mijlocas de la Gaz Metan, Ciprian Petre

Asemenea lui Buzean sau Alex Munteanu, si Ciprian Petre ia in calcul sa actioneze clubul in instanta in situatia in care nu o sa-i fie virati banii care i se cuveneau in urma indeplinirii obiectivului in sezonul 2016-2017.

"Cu siguranta o sa fac si eu ca restul colegilor pentru ca este un bonus propus de club si echipa impreuna cu staff-ul tehnic au muncit ca sa-l indeplineasca. Totusi mai am putina rabdare si prima data o sa am o discutie cu presedintele clubului sa vad ce are de zi" a mai spus Ciprian Petre.

Ciprian Petre spune ca in ciuda faptului ca a plecat de la club in conditii nu tocmai normale, acesta a ramas in relatii bune cu cei de acolo.

"Am ramas in relatii bune pentru ca dupa 6 ani petrecuti acolo in care chiar am jucat nu doar m-am antrenat si am facut dusuri am puterea sa privesc pe oricine in ochi. Cu toate acestea nu am plecat de acolo cum era poate normal dupa atatia ani, dar asta e viata,mergem inainte" incheie fostul mijlocas de la Medias.

Dupa despartirea de Juventus Bucuresti, Ciprian Petre a revenit acasa la Gloria Buzau acolo unde este jucator, dar face parte si din organigrama noului club. In ciuda situatiei dificile dintre fotbalist si clubul din Medias, fostul fotbalist de la Medias declara ca o sa sustina neconditionat formatia de pe Tarnava Mare.

Clubul Sportiv Gaz Metan Medias a intrat in insolventa in anul 2016 dupa ce au existat datorii de ordinul a patru milioane de euro.

Si brazilianul Eric de Oliveira are de primit bani de la club. Acesta a invocat o creanta in valoare de 265.375 LEI, dar a fost inscris in tabel cu numai 89.275 LEI.