Varianta Burleanu a CAZUT in Comitetul Executiv!!! Cate echipe vor juca in Liga 1 sezonul viitor

Iorgulescu nu vrea mai multe cluburi in prima liga, insa Burleanu a tinut cu orice pret sa respecte promisiunea facuta alegatorilor in campanie.

Update 16:00 Conform PRO Sport, propunerea lui Burleanu de a mari numarul de echipe din Liga 1 la 16 din sezonul 2019-2020 a cazut. Comitetul Executiv nu a votat cum si-ar fi dorit presedintele FRF.

______________________________________________________________________________________



Pentru a creste atractivitatea campionatului, presedintele FRF insista pentru o liga extinsa la 16 echipe inca din sezonul viitor. La ultima conferinta de presa, seful LPF, Gino Iorgulescu, a transmis clar ca nu e interesat de idee si ca ar vrea chiar un numar mai mic de cluburi. Conform PRO Sport, Burleanu are de gand sa propuna la sedinta de Comitet Executiv de astazi votarea unui sistem de promovare-retrogradare care sa permita unui sfert dintre echipele aflate acum in B sa promoveze! Astfel, direct ar urma sa intre 4 cluburi, in timp ce locul 5 ar da baraj cu echipa clasata pe 6 in play-out vara viitoare.

Federatia poate impune marirea numarului de echipe din L1, insa LPF poate contesta decizia in instanta.