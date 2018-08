INCREDIBIL! Au adus atacant de nationala cu peste 100 de meciuri in Liga 1! Cine a semnat cu Rapid

Acum un an visa sa rupa plasele lui Celtic si Rangers, dar de azi va incerca sa dea goluri in Liga a 3-a pentru Rapid!

Lituanianul Matulevicius a semnat cu giulestenii, anunta Gazeta Sporturilor. Ultima oara in Finlanda, la KuPs, fostul atacant de la Pandurii si Botosani n-a avut cel mai bun sezon. A jucat in scotia, la Hibernian, apoi a trecut in Finlanda, fara sa inscrie insa vreun gol in campionat. In Liga 1, Matulevicius are 37 de goluri marcate in 112 partide, in timp ce la nationala are 5 reusite in 33 de selectii.